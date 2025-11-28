El BNG de Vigo exige a la Deputación la firma del convenio para reformar la piscina de Teis

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido a la Deputación de Pontevedra que firme este mismo viernes el convenio para financiar la reforma de la piscina de Teis. A su vez, los nacionalistas han acusado al gobierno local y al provincial de utilizar como "rehenes de su disputa partidista infantil" a 1.500 vecinos y vecinas.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha tachado de "farsa institucional" el intercambio de reproches de las últimas semanas entre ambos gobiernos por la firma del acuerdo, por el que la Deputación traspasa al Concello cinco millones de euros para la reforma de las instalaciones de Teis.

"¿A que espera el gobierno del PP? ¿A ver si su candidata a la alcaldía y vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, logra sacarse una foto con Abel Caballero?", ha preguntado el nacionalista, que ha recalcado que este "acuerdo tan necesario" para el barrio de Teis "no puede estar en el aire por decisiones caprichosas y empeños personalistas".

En esta línea, ha afeado al PSOE y al PP que vuelvan a "jugar con recursos públicos que le corresponden a la ciudad para alimentar la confrontación entre sus partidos". Esta misma demanda fue trasladada en el pleno de la Deputación de este viernes por la diputada nacionalista Manuela Rodríguez.

El BNG crítica la actuación popular en el Teatro Fraga

Rodríguez también ha trasladado la posición del BNG respecto a la recompra del Teatro Cine Fraga, que califica de "decisión equivocada, estafa y ejemplo de mala gestión". El grupo provincial nacionalista se ha abstenido en la votación por la que se ha aprobado el convenio entre Xunta y Deputación para realizar las obras en el inmueble vigués.

Los nacionalistas consideran que la actuación solo está sirviendo para el "autobombo" de la candidata popular a la alcaldía de Vigo, Luisa Sánchez, así como para encubrir las políticas continuadas de "maltrato y abandono" de la Xunta hacia la ciudad olívica. Además, ha reiterado que se trata de una decisión equivocada, ya que considera que la compra del inmueble a Abanca —por 9,4 millones de euros— es un "regalo" y una "estafa".

"El Teatro Cine Fraga debió ser devuelto a la ciudadanía, no recomprado con el dinero de todas y de todos, regalando con 9,4 millones de euros al banco presidido por la quinta persona más rica del Estado español", ha subrayado la diputada provincial, que también ha recordado el rescate de 9.000 millones de euros que recibió la entidad bancaria, de los que fueron devueltos 1.000.

Así, el BNG ha vuelto a defender la necesidad de cooperación entre Concello, Deputación y Xunta, a través de un consorcio público-privado o cualquier otra fórmula administrativa,"para sumar esfuerzos en la recuperación de uso de este histórico edificio y convertirlo en una dotación cultural verdaderamente útil".