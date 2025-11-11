Ofrecido por:
La toxina lipofílica obliga a cerrar el 80% de las bateas de mejillón de Galicia
Se encuentran clausuradas al completo las rías de Pontevedra y Muros-Noia, así como gran parte de Arousa y Vigo
También te podría interesar: La Xunta urge una reunión a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para evitar afecciones al agua potable post fuegos
El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño -Intecmar- ha decretado el cierre a la extracción en aproximadamente el 80% de los polígonos de bateas de mejillón de Galicia debido a la extensión de la toxina lipofílica -diarreica-.
Más concretamente, están cerrados 41 de los 52 polígonos existentes en las rías gallegas. Además, Intecmar informó este martes de cinco nuevos cierres en las rías de Vigo -Redondela- y Arousa -A Pobra-.
Entre otras, se encuentran clausuradas al completo las rías de Pontevedra y Muros-Noia, así como gran parte de Arousa y Vigo, tal y como precisa Europa Press.
En lo tocante al marisqueo, hay media docena de zonas que han sido cerradas a la extracción entre las rías de Pontevedra y Vigo por la presencia de toxinas lipofílicas en los últimos días.