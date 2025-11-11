La toxina lipofílica obliga a cerrar el 80% de las bateas de mejillón de Galicia

Una batea de mejillón en Galicia. Agostime - Europa Press - Archivo

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño -Intecmar- ha decretado el cierre a la extracción en aproximadamente el 80% de los polígonos de bateas de mejillón de Galicia debido a la extensión de la toxina lipofílica -diarreica-.

Más concretamente, están cerrados 41 de los 52 polígonos existentes en las rías gallegas. Además, Intecmar informó este martes de cinco nuevos cierres en las rías de Vigo -Redondela- y Arousa -A Pobra-.