O Porriño (Pontevedra) quiere preservar el "sapoconcho" europeo, en peligro de extinción en Galicia
El Concello lidera un plan de recuperación ambiental en As Gándaras de Budiño
O Porriño quiere revitalizar y preservar su joya natural: La Zona de Especial Conservación (ZEC) Gándaras de Budiño, motivo que ha llevado al ente local a iniciar trabajos de restauración ecológica en esta zona. Lo hace bajo el proyecto "Recuperación del hábitat asociado a Emys orbicularis a través de la restauración de los humedales de la ZEC Gándaras de Budiño", dotado con una inversión de 802.634,02.
El objetivo principal de estas actuaciones, que tienen un plazo de ejecución de diez meses, es conservar el hábitat del Emys Orbicularis -popularmente conocido como "sapoconcho" europeo-, el reptil más en peligro de extinción en Galicia.
El alcalde, Alejandro Lorenzo, explicó que se trata de "unha das actuacións ambientais máis
importantes que se teñen feito nas Gándaras de Budiño nos últimos anos, un proxecto ambicioso que recupera un espazo natural de enorme valor e contribúe á protección dunha especie emblemática como o sapoconcho europeo".
La actuación abarcará 376,86 hectáreas dentro del municipio de O Porriño e incluirá la recuperación de ecosistemas húmedos de alto valor ambiental.