El entorno de Arealonga contará con un nuevo paseo y mirador: el Puerto de Vigo comienza las obras

El Puerto de Vigo da el pistoletazo de salida a las obras del nuevo paseo y mirador en el entorno de Arealonga. Tras las diversas peticiones de los concellos de Vigo y Redondela, así como de la Asociación de Vecinos de Teis, la Autoridad Portuaria tratará de recuperar esta área y transformarla en un nuevo espacio "de esparcimiento y belleza paisajística" para la ciudadanía.

El proyecto, enmarcado en la estrategia de integración puerto-ciudad, busca devolver a los vecinos una zona de gran valor que ofrecerá unas vistas privilegiadas de la Ría de Vigo. El derribo del antiguo restaurante Arealonga proporciona una mayor amplitud y visibilidad del entorno.

Se trata de un espacio de unos 500 metros cuadrados que se transformará en una terraza sobre el mar con diversas zonas de descanso "para que la gente pueda sentarse y contemplar la belleza de nuestra ría". Este nuevo espacio contará con vegetación litoral y diversos elementos de accesibilidad, bancos e iluminación y pondrá en valor, además, el patrimonio cultural del entorno, como la antigua Conservera Virzi.

Al mismo tiempo, la Autoridad Portuaria acondicionará el camino que conecta las playas de Arealonga y O Mende y que finaliza en una zona de estacionamiento cercana que también fue recientemente acondicionada por el organismo portuario. En este caso se actuó con el objetivo de mejorar el estado del aparcamiento y garantizar la seguridad y funcionalidad de este espacio.

Se espera que esta actuación en su conjunto esté finalizada para la primavera-verano del próximo año. La intención del Puerto olívico también es enriquecer este espacio con carteles que ilustren la historia de la zona, la importancia de las conserveras, como sucede en el caso de la extinta Virzi, y del muelle que discurre junto al Paseo dos Penedos.