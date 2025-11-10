Cangas (Pontevedra) amortizará un millón de euros de deuda en enero para liberar 1,5 millones de remanentes

El gobierno local de Cangas (Pontevedra) amortizará un millón de euros de deuda en enero para poder liberar 1,5 millones de euros de remanentes municipales, según ha informado este lunes.

En rueda de prensa, los grupos que dirigen el Concello (BNG, PSOE y EU) han criticado el "intento de bloqueo" realizado por el PP y por Alternativa dos Veciños, que votaron en contra de la amortización anticipada de deuda municipal, trámite necesario para liberar 1,5 millones de euros de remanentes para inversiones en 2026.

"A pesar de este bloqueo, el gobierno municipal actuó con responsabilidad y buscó una salida para que Cangas pueda invertir en 2026. La deuda será amortizada con cargo a los presupuestos de 2026 ya en el mes de enero, lo que permitirá igualmente liberar los remanentes", han recogido en un comunicado.