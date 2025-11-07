El tiempo en Vigo: ¿En qué momento del fin de semana podremos dejar los paraguas en casa?

Viernes y puerta del segundo fin de semana de noviembre. Tras un mes de octubre cálido y seco, parece que en este mes otoñal no está previsto que cesen las lluvias, al menos, no por periodos prolongados de tiempo.

Hoy viernes, Vigo amaneció, de nuevo, con precipitaciones generalizadas, aunque no muy persistentes. La tónica será la misma en lo que queda por delante, con temperaturas que no pasarán de los 18 grados, en la parte alta de los mercurios, ni bajarán de los 13.

¿Será posible descansar del paraguas en algún momento de estos días de descanso? Todo apunta a que mañana sábado la situación será más relajada, incluso con la apertura de claros. No obstante, los cielos estarán nublados. Las temperaturas no variarán demasiado, aunque sí que bajarán un grado con respecto a la máxima y dos, en lo tocante a la mínima.

Ya el domingo se perderá este pequeño paréntesis sin precipitaciones. Se esperan, al menos, chubascos que serán débiles. Las temperaturas volverán a subir: Hasta los 18 grados de máxima y hasta los 12, de mínima.