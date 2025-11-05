El tiempo en Vigo: Lluvia y más lluvia para el ecuador de la semana

Vigo vive las peores horas de una alerta naranja activada este pasado martes y que hoy la sumirá en una cadena de precipitaciones que no se detendrán, al menos, hasta mañana jueves. Además, el Concello, por precaución, ha decretado el cierre de distintos espacios públicos: O Castro, Castrelos, A Riouxa, Samil, Praza de Compostela y A Guía -así lo recoge Europa Press-.

Así, este miércoles será mejor evitar estar en la calle, pues el temporal será el gran protagonista de la jornada. Será requisito indispensable salir con paraguas, aunque no demasiado abrigados, pues la sensación térmica podría ser, incluso, de calor, con máximas que llegarán a los 19 grados y mínimas que se quedarán en los 14 grados.

Mañana jueves, día 6 de noviembre, la alerta naranja se desactivará a las 08:00 horas de la tarde, por lo que parece que las lluvias podrían remitir a partir de ese momento, pero seguirán siendo parte de la tónica general. Tanto los valores máximos, como los mínimos, bajarán un grado con respecto al día anterior.

Ya de cara al viernes, puerta del fin de semana, la imagen meteorológica será la misma que el jueves. En las próximas horas, además, en las Rías Baixas habrá alerta también por oleaje.