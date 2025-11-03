Mos (Pontevedra) llama a “abrir los ojos a las violencias invisibles” en el 25N

El Concello de Mos ha presentado este lunes la programación de actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año se desarrollarán bajo el lema "Abre los ojos a las violencias invisibles".

La campaña busca concienciar a la ciudadanía sobre aquellas formas de violencia más sutiles pero igualmente dañinas, como el control del móvil, los celos o la violencia psicológica y económica. Las acciones, dirigidas tanto a la comunidad educativa como a la población general y al personal municipal, fueron presentadas durante el pleno ordinario celebrado en el Pazo de Mos, donde el Grupo de Teatro Mulleres en Igualdade leyó el manifiesto institucional del Concello.

A lo largo de noviembre se desarrollarán distintas iniciativas de sensibilización, formación y participación. Entre ellas, destaca el Foro-debate "Hai saída grazas a ti", los días 19 y 21 en el IES de Mos, dirigido al alumnado de 3º de ESO, y el acto central del 25 de noviembre, que incluirá un taller de sensibilización para estudiantes de 1º y 2º de ESO y la creación de un mural colectivo de 25 metros con mensajes contra la violencia machista. Ese mismo día, a las 12:00 horas, se procederá a la lectura del manifiesto institucional y a un minuto de silencio por las víctimas.

La programación se completará con una jornada de formación para el personal municipal sobre lenguaje inclusivo y protocolos de actuación ante casos de violencia de género, y con la representación teatral "Sophie non é o meu nome de guerra" el sábado 29 en el Centro Dotacional de Torroso.

Como parte de las acciones visuales, se instalarán banderolas y una performance artística con el lema de la campaña en diferentes zonas del municipio. Con estas iniciativas, el Concello de Mos reafirma su compromiso con la igualdad, la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, invitando a la ciudadanía a implicarse activamente en esta causa común.