Detenida en Vigo por amenazar a su madre con un cuchillo

La Policía de Vigo detuvo el primero de noviembre a una mujer por amenazar con un cuchillo y proferir amenazas a su madre y también a los propios agentes. Todo ocurrió sobre las 20:15 horas, momento en el que el 112 recibió un aviso de que esta persona mantenía retenida a su madre bajo graves amenazas y muy alterada.

Fue otra hija de la víctima la que, tras ser alertada por su progenitora a través de Whatsapp, contactó con el servicio de emergencias. A la llegada de los Agentes al lugar, tal y como indicaron fuentes de la Policía Local, estos pudieron observar a la presunta autora de los hechos, una mujer adulta, en evidente estado de alteración, esgrimiendo un cuchillo y profiriendo amenazas tanto hacia su madre como hacia ellos mismos.

Pese a los intentos de diálogo y mediación, la mujer mostró una actitud "cada vez más agresiva", llegando a amenazar con atacar a las fuerzas del orden. Por lo anterior y ante la "inminente" situación de peligro, los agentes desplazados procedieron a inmovilizar a la agresora en potencia y luego a detenerla.



La madre, visiblemente afectada, fue atendida por los servicios médicos en el mismo lugar, señalando que, hasta el momento, no había denunciado por miedo a que su hija se quedara en la calle, pero aseguró que la situación últimamente era insostenible.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias por un

presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y violencia en el ámbito familiar.