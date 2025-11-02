Ofrecido por:
Vigo quiere evitar las lluvias en el primer domingo de noviembre
La ciudad olívica presenta una probabilidad de precipitaciones de un 55% en las primeras horas del día
Vigo no quiere ver las lluvias en este primer domingo de noviembre del 2025. Según el pronóstico de Meteogalicia, la ciudad presenta una probabilidad de precipitaciones del 55% en la mañana, un porcentaje que va disminuyendo al 15% por la tarde y el 5% por la noche según avanza el reloj.
Con respecto a los cielos, se espera una alternancia de situaciones muy nubladas con momentos de nubes y claros, siendo ocasionalmente poco nublados o despejados.
Las temperaturas serán altas para este mes, con máximas de 19 grados y mínimas de 12.
En cuanto a la calidad del aire, se mantiene en un nivel favorable en general.