La ministra Pilar Alegría, obligada a suspender su visita a Vigo este viernes

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha tenido que suspender su visita a la ciudad olívica prevista para este viernes, día 31 de octubre.

La representante estatal en el área educativa iba a ser recibida hoy por el regidor local, Abel Caballero, en el Concello de Vigo. Ambos, junto al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, habían fijado una reunión en la Casa Consistorial viguesa.

A continuación, Alegría se sumaría a la inauguración de la nueva sede de la asociación Down Vigo -en la rúa Real, número 27-, donde estaba planeado que ofreciese un discurso conmemorativo.

Sin embargo, la ministra española no estará finalmente en la ciudad debido, tal y como han indicado desde Zona Franca, a "problemas de la aerolínea en Madrid". Con todo, el acto sí se celebrará a partir de las 11:20 horas de la mañana.