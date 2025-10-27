Caso de bullying a una menor en Vigo: "Educación no ha contactado con la familia"

La familia de la menor de cinco años de edad que, presuntamente, sufrió bullying en un colegio de Vigo -el CPR Monterrey- asegura que en el tiempo que ha pasado desde la activación del Protocolo de Acoso Escolar, concretamente, 13 días, la Consellería de Educación no ha contactado directamente con ellos.

Por otro lado, añaden, se solicitó "expresamente" la presencia del inspector de educación en la reunión mantenida entre la familia y la dirección del centro educativo, sin embargo, según las mismas fuentes, el representante educativo habría rehusado acudir.

También se le acusa de no haberse presentado en el centro para comprobar el cumplimiento de las ratios de vigilancia. "Resulta preocupante que, siendo ampliamente conocido que la mayoría de las situaciones de acoso y violencia escolar se producen en los recreos, no exista una supervisión activa ni una verificación periódica del cumplimiento de dichas ratios", lamentan en un escrito.

Más concretamente, cuentan que, en el caso concreto del Colegio Monterrey, las situaciones de acoso se produjeron en una zona arbolada del patio de recreo sin vigilancia permanente, donde la propia dirección del centro "reconoció que no se destina un docente fijo para su control. Consideramos que los centros educativos deberían estar sometidos a un control efectivo en materia de seguridad, convivencia y protección de la infancia".

Solicitudes

Por todo lo anterior, los familiares de la niña de cinco años que sufrió acoso en el centro vigués piden mejoras en el sistema como que, una vez activado un protocolo de acoso escolar en cualquier centro educativo, se comunique obligatoriamente a la Inspección Educativa en un plazo máximo de 24 horas.

También reclaman que, ante hechos de especial gravedad, la Inspección Educativa actúe de oficio, sin esperar al requerimiento de las familias. Del mismo modo, que el inspector o inspectora de zona participe en las reuniones entre las familias implicadas y el centro educativo -tanto de la víctima como de las personas agresoras-, con el fin de garantizar "imparcialidad, transparencia y seguimiento".

Por último, en el mismo escrito, los familiares han reclamado que el Protocolo Base de Acoso Escolar de la Xunta de Galicia se adapte a la realidad y entorno de cada centro y que dentro de las funciones de supervisión y control, la Inspección Educativa realice visitas periódicas a los colegios para comprobar el cumplimiento de las ratios de vigilancia en recreos y zonas sensibles.

Por último, solicitan que, en caso de detectar incumplimientos graves, la Inspección eleve informe a la Consellería para que adopte las medidas disciplinarias o sancionadoras correspondientes.

No ha habido sanciones

Fuentes cercanas a la familia vuelven a contradecir al centro vigués, y matizan que "no se abrieron expedientes contra los niños" sino "un protocolo corrector".

El pasado viernes se celebró una concentración a las puertas del centro en la que se relató el daño causado a la menor: "La niña fue agredida física y psicológicamente. La sujetaron de pies y manos y la arrastraron por el suelo, la insultaron, y le tiraron del pelo. Cuando otras niñas trataron de defenderla también fueron agredidas", relató Olaya López, en representación de los padres. "La subieron a un árbol y la dejaron allí sola. Le metieron hojas en la boca. Varios alumnos le cubrieron la cabeza con una sudadera y la golpearon como si fuera un saco de boxeo. Mientras todo esto ocurría, ningún adulto lo detuvo", subrayó

Respuesta de la Consellería de Educación

Fuentes de la Consellería de Educación consultadas por Treintayseis han afirmado que "se actuó correctamente por parte de la administración". "El inspector se reunió con representantes del centro y supervisó la puesta en marcha del protocolo. Además, el inspector está en contacto continuo con el centro", han asegurado.

Ahora bien, no confirman que haya habido ningún contacto directo desde la Consellería con la familia de la víctima. "La instrucción del protocolo y las reuniones que se mantienen en el marco del procedimiento corresponde al centro, no requieren la intervención de la Inspección educativa", han concluido.