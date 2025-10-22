O Porriño (Pontevedra) presenta su nuevo plan de residuos: nuevo contenedor y bolsas a partir de ropa reciclada

El Concello de O Porriño (Pontevedra) ha presentado este jueves su nuevo plan de residuos, que tiene cuatro líneas estratégicas: colector marrón (orgánica), recogida de aceite doméstico, recogida de textil usado y compostaje doméstico y comunitario.

Así lo ha explicado el director de la consultora gallega especializada en sostenibilidad y residuos Permae, Rodrigo López, junto al alcalde del municipio, Alejandro López. El regidor popular ha destacado la importancia de concienciar a los vecinos.

"O Porriño quiere ser un concello más limpio, más sostenible y más eficiente en la gestión de sus residuos. Por eso, combinamos nuevas infraestructuras, sensibilización ciudadana y apoyo puerta a puerta para que todas las familias puedan participar", ha resaltado López.

"Cada vez que separamos bien los residuos no sólo reducimos la cantidad que va al vertedero, sino que también transformamos lo que antes era basura en recursos valiosos", ha añadido en referencia a una de las iniciativas del programa. Gracias a la aportación de Cáritas, se transformará la ropa desechada en bolsas de tela, que se distribuirán por los 30 concellos adheridos a la campaña O Camiño Sostible.

Contenedor marrón

Otro de los puntos centrales del programa, financiado con recursos de los fondos europeos y de la Xunta de Galicia, es el nuevo colector marrón. Se repartirán bolsas compostables y calderos para hogares y grandes generadores para mejorar el reciclaje orgánico. "Suponen un 40% de la bolsa de la basura", ha subrayado Rodrigo López.

Desde el 3 de noviembre, seis personas promotoras realizarán visitas puerta a puerta para entregar materiales e informar a los vecinos sobre este nuevo colector. Habrá también puestos informativos en ferias, centros escolares y asociaciones vecinales.

En el núcleo urbano, el concello situará contenedores de color marrón, que van a tener una llave de apertura. "Hay mucha gente que quiere colaborar y cuando hay una llave, su trabajo no se estropeará por las personas que no quieren colaborar", ha explicado el director de Permae, ganadora de la licitación pública de la campaña.

Además, se distribuirán nuevos colectores específicos en la vía pública para reciclar aceite de cocina usado. La campaña también incluye talleres prácticos para transformar aceite en jabón y la creación de un mapa digital de contenedores accesible desde la web municipal.