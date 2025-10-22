La Consellería de Educación investiga en Galicia un presunto caso de acoso a una niña de 5 años

La Consellería de Educación ha confirmado a este medio que está supervisando la apertura del preceptivo protocolo de acoso escolar por un presunto caso de bullying a una niña de apenas cinco años de edad. Los hechos investigados han ocurrido en Vigo, concretamente, en el centro concertado Monterrey.

Así, el ente autonómico precisó que, el pasado jueves, se recibió la comunicación al respecto y que, a partir de ese momento, la Inspección Educativa inició la supervisión del caso con el objetivo de "evaluar la existencia o no del mismo".

Educación se mostró firme ante el acoso escolar: "Reiteramos la tolerancia cero ante este tipo de conductas y apelamos al compromiso colectivo frente a comportamientos contrarios a la convivencia para seguir actuando con eficacia y diligencia ante cualquier caso que se produzca".

Del mismo modo, la Consellería ha recordado que Galicia cuenta con protocolos para la intervención en estos casos y que "siempre" se le indica a los centros que, "ante la mínima sospecha, se abra el protocolo y se investigue".

En la comunidad gallega también se puso en marcha el Termómetro Acoso Escolar, que se suma a otras medidas como los "Puntos laranxa" o el refuerzo de la formación del profesorado.