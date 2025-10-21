El Sergas presenta "la mejor oferta posible" a los radiólogos de Vigo en huelga

En la reunión mantenida entre la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo y el comité de huelga, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha presentado "la mejor propuesta posible" para reforzar las guardias de Radiología, dentro del contexto de escasez de especialistas, que sigue siendo el principal obstáculo para ampliar los turnos de cobertura.

Así lo han comunicado en una nota de prensa remitida a los medios, en la que inciden en que cada guardia implica un día de descanso posterior, lo que supone dejar de atender parte de la actividad ordinaria del servicio, con unas 3.000 pruebas anuales menos, incluidas las de pacientes oncológicos, cribados y casos complejos.

Tras un análisis exhaustivo de la actividad del servicio y de los flujos de pacientes, la Gerencia ha planteado una última propuesta de reorganización que incluye añadir un radiólogo más de guardia los lunes y el resto de días sin presencia de médicos residentes MIR3 y MIR4, además de establecer un refuerzo de martes a viernes entre las 15:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con el mayor volumen de solicitudes de pruebas procedentes del servicio de urgencias.

La dirección sanitaria subraya que esta es la mejor oferta posible sin afectar a la actividad ordinaria, ya que mantiene el equilibrio entre la atención urgente y la programada. Según los indicadores de actividad y las ratios poblacionales, añaden, la cobertura en Radiología del área de Vigo se sitúa por encima de la media de otros hospitales del entorno, lo que demuestra, según el Sergas, el esfuerzo organizativo realizado para garantizar una atención eficiente y sostenible.