Interceptan por quinta vez a un joven sin carnet de conducir en Tui (Pontevedra)

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Guardia Civil de Pontevedra interceptó por quinta vez a un varón de 28 años, vecino de Tui, conduciendo un turismo sin haber obtenido nunca permiso de conducción. El hombre tenía antecedentes por hechos similares.

Según informaron en un comunicado, los agentes del Destacamento de Tráfico de O Porriño, dieron el alto al implicado en la autovía A-55, en el término municipal de O Porriño, donde practicaron las oportunas diligencias y sometieron al conductor a las pruebas de alcohol, que arrojaron resultado positivo; también comprobaron que el vehículo en el que circulaba el investigado carecía de seguro e ITV.

La intervención se llevó a cabo dentro del plan específico de vigilancia y control de conductores multireincidentes del Subsector de Tráfico de Pontevedra.

El implicado, tras la inmovilización de su vehículo, fue citado por la Guardia Civil para comparecer en calidad de investigado en el Juzgado de O Porriño como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducción, tal y como recogió Europa Press.

Estos hechos serán ahora valorados por la autoridad judicial y podrían llegar a implicar su ingreso en prisión.