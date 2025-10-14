Luisa Sánchez, presidenta del PP de Vigo: "Caballero renegó 18 años de sus competencias en vivienda"

La futura creación de la Empresa Municipal de Vivienda, que comienza a dar los primeros pasos para su creación, revela, para el PP de Vigo, que Abel Caballero ha "renegado" de las competencias de vivienda "durante 18 años".

Así lo ha manifestado la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, que ha señalado la "gran mentira" del regidor sobre que la administración local no tenía competencias y que "ahora las hace suyas por puro interés electoral. Llega tarde y tan solo le interesan los titulares".

"El alcalde ya no engaña a nadie. La única administración pública que está construyendo vivienda en Vigo es la Xunta de Galicia. Mientras tanto, las viviendas que, según el señor Caballero, tiene en marcha el Concello de Vigo únicamente están en la cabeza del alcalde. No tiene ninguna en obras. Esa es la realidad", ha declarado Sánchez.

La presidenta del PP de Vigo ha asegurado que "aunque le pese, todavía tardaremos en verle colocar la primera piedra" para la construcción de alguna vivienda y se ha preguntado dónde están las 27 viviendas anunciadas para Esturáns o las 200 que Caballero dice que están en marcha en Santa Cristina.

"Cero viviendas en 18 años", ha espetado Sánchez, que ha incidido en que sólo están "en su cabeza" y que el problema de la vivienda "no le ha interesado hasta que ha visto cómo las grúas se multiplicaban en Navia".

Sobre el capital inicial de la Empresa Municipal de Vivienda, considera que "4,5 millones no son suficientes" y ha instado a Caballero a dotar de más recursos al nuevo ente si tiene "el objetivo real de construir"; si no, "sólo servirá para seguir haciendo propaganda".