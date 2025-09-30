Retira a su 'ex' la acusación de difundir fotos íntimas, en Vigo: "Ya ha tenido su castigo"

La sala de lo Penal 1 de la ciudad clínica acogió este martes la vista contra un hombre acusado de revelación de secretos por, presuntamente, difundir datos personales y fotos íntimas de su expareja sin autorización de ella.

Los hechos ocurrieron entre julio y octubre del 2021, aunque la mujer, que previamente había denunciado lo ocurrido, quiso retirar la acusación alegando que su expareja "ya había tenido su castigo" porque "la vida se encargó". También aseguró que el acusado, que no se presentó en la sala, estaba pasando "mucho sufrimiento". Según precisó Europa Press, tanto la defensa como la Fiscalía elevaron a definitivas sus conclusiones.

En base al escrito de acusación del Ministerio Público, el procesado, de nacionalidad francesa, mantuvo una relación con la víctima, vecina de Redondela, entre mayo de 2020 y junio de 2021. Tras la ruptura del noviazgo, entre julio y octubre de 2021, el acusado publicó en redes sociales datos personales de ella, entre ellos, su nombre y domicilio, así como varias fotografías que mostraban el rostro y pecho desnudo de la mujer. Dichas instantáneas íntimas habían sido facilitadas al acusado por parte de la propia víctima cuando eran pareja, sin embargo, según las mismas fuentes, la mujer nunca autorizó que se difundieran.

Por todo lo anterior, el fiscal pide para el hombre la pena de un año de cárcel por revelación de secretos, así como la prohibición de comunicarse o acercarse a la mujer por un período de dos años. También reclama una indemnización de 1.000 euros por daños morales.