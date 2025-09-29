Vigo se despide del mes de septiembre con sol y tiempo veraniego

A pesar de que el otoño llegó oficialmente la semana pasada, el tiempo que se prevé para estos días se acerca más al verano, con máximas que podrían alcanzar los 27 grados para despedir el mes de septiembre.

Así, este lunes dice la previsión de MeteoGalicia que las máximas serán de 26 grados, con mínimas de 14 grados; un tiempo muy similar al previsto para mañana, martes, con unas temperaturas muy similares.

El miércoles las máximas podrían subir todavía un grado más, alcanzando los 27 grados, aunque las mínimas podrían sufrir un ligero descenso hasta los 12 grados.