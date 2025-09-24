El BNG de Vigo denuncia el "veto" a una declaración institucional contra el genocidio en Palestina

El BNG ha denunciado el "veto" del grupo socialista en el Concello de Vigo a una declaración institucional contra el genocidio en Palestina, que fue rechazada "sin dar un solo argumento" para acordar en el Pleno que la ciudad no acoja ningún evento con participación de Israel.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha criticado que el PSOE "sigue arrastrando los pies a la hora de actuar contra el genocidio en Palestina" y ha lamentado que "adelantasen por la derecha" al PP, que se abstuvo, "de forma sorprendente".

Desde el BNG han lamentado que desde el grupo socialista se hayan "vetado" otras dos declaraciones institucionales similares, además de negarse a otras propuestas realizadas por el BNG en esta línea, como la de que la bandera de Palestina ondease en el edificio del Concello, entre otras.

Además, ha señalado que la contrapropuesta del PSOE, "que no fue comunicada con antelación a los partidos de la oposición", eliminaba el veto a la participación de Israel en eventos de la ciudad, calificándola de "automasaje" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Respuesta del PSOE

El grupo socialista ha respondido a través de un audio del concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros, que ha señalado que el BNG está "mintiendo y engañando". Además, añaden que se ofreció realizar una declaración institucional conjunta de los tres grupos, que los nacionalistas rechazaron.

"Pretenden imponer sus criterios minoritarios a los grupos mayoritarios", ha criticado Aneiros, que ha señalado que "no aceptan cómo funciona la democracia", ya que "las declaraciones institucionales deben tener un consenso".

Sobre la moción presentada por los socialistas, ha asegurado que "es un 'no' al genocidio y al asesinato de más de 65.000 personas, de la que, lamentablemente, más de 19.000 son niños.