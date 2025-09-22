Detenido un conductor en Vigo tras empotrarse contra una tienda en Porta do Sol y dar positivo en alcohol

Un conductor se ha empotrado con su vehículo contra un establecimiento comercial de la Porta de Sol de Vigo esta madrugada. Agentes de la Policía Nacional lo han detenido tras dar también positivo en alcohol.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 4:00 horas de la madrugada del domingo. Fue entonces cuando el conductor irrumpió en la Porta do Sol "a toda velocidad" y acabó chocando contra una tienda.

El conductor fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con responsabilidad penal, por lo que fue detenido por un delito contra la seguridad del tráfico. Los otros dos ocupantes del vehículo también fueron trasladados a Comisaría para su identificación.