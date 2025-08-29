Tres gallegos rescatados del pesquero naufragado en Azores: "Están bien, aunque con nervios por lo vivido"

Tres de los once tripulantes rescatados tras el naufragio del pesquero 'Nuevo Salmón' cerca de las Azores son gallegos y se encuentran "bien", aunque todavía con los "nervios" de haber vivido una situación extrema esta pasada noche.

Según fuentes de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu) consultadas por Treintayseis, se trata del patrón, que también es armador del barco, su hermano y su sobrino, los tres naturales de A Guarda. El resto de la tripulación es de nacionalidad indonesia.

El naufragio se produjo por una vía de agua que apareció esta pasada noche. En cuanto fue detectada, la tripulación se preparó para el rescate, por si finalmente no se podía solucionar.

Finalmente, fueron rescatados a 150 millas al este de Azores por el mercante CS Standard, que dieron aviso a Salvamento Marítimo, que fueron los encargados de trasladarlos en helicóptero al archipiélago.

Actualmente, se encuentran en la isla de San Miguel, a la espera de poder regresar a Galicia. Desde Orpagu inciden en que la tripulación "se encuentra bien, pero con los nervios de un episodio que no les había pasado nunca".

El regreso se hará, probablemente, en avión desde Funchal a Oporto, y desde ahí regresarán a A Guarda.