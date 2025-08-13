Detenido en O Porriño (Pontevedra) tras ser sorprendido por unos operarios mientras robaba

La Guardia Civil de O Porriño (Pontevedra) detuvo a un hombre de 51 años, vecino de la localidad, como presunto autor de un robo tras ser sorprendido por unos operarios de la empresa donde iba a cometer el delito.

Según recoge Europa Press, el suceso se produjo el 6 de agosto cuando el hombre fue sorprendido por unos trabajadores a los que amenazó de forma violenta al decirles que portaba una pistola y un cuchillo.

Tras forcejear con los operarios, el ahora detenido huyó del lugar con un teléfono móvil, un calibre, un calibre digital, una lámpara con lupa y dos discos de corte, valorados en más de 300 euros.

A raíz de la investigación, los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor de los hechos.