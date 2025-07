Vigo llevará a pleno una moción para exigir a la Xunta 36 millones en la mejora de colegios

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que este lunes llevarán a pleno una moción exigiendo a la Xunta que invierta 36 millones de euros en la mejora de los colegios de Vigo.

En concreto, reclaman mejoras en los patios de los colegios, en las ventanas, en los aseos, así como "cambios importantes" en la impermeabilización, en resumen, "que se atienda la infraestructura de la enseñanza pública en Vigo".

"Decía el Partido Popular que no le dejábamos invertir 19 millones, pues no solo le dejamos, sino que le exigimos que invierta el doble. No solo 19 millones, sino que invierta cifras significativas e importantes", ha aseverado el regidor en un audio difundido por el Ayuntamiento.

En este contexto, también ha denunciado que la Atención Primaria en la ciudad olívica es "realmente mala" y ha lamentado que la Xunta "desatiende" la sanidad, por ello, ha instado al Gobierno gallego a "garantizar que los usuarios de los centros sean atendidos en un mínimo de 48 horas por un o una profesional".

"Exigimos al Sergas que considere centros prioritarios todos aquellos que no cumplan el límite de las 48 horas y, por tanto, que los doten de más personal. La Xunta tiene que hacer un esfuerzo para propiciar la dotación de plazas de difícil cobertura, con aumentos salariales, con mejores en las condiciones de trabajo", ha indicado.

Desempleo

Por otro lado, el alcalde ha reivindicado el "comportamiento extraordinariamente importante" del empleo en Vigo, donde "se redujo con respecto al mismo trimestre del año pasado 3.300 desempleados".

En este contexto, se ha referido a una disminución del 18,1% en la ciudad, en contraposición con el "12,34% de la provincia y del 11,4%, en Galicia".

Con todo, también ha hecho referencia a la limpieza y desbroce de fincas en la ciudad ya que "entre enero y julio se tramitaron 1.200 expedientes relacionados con limpieza de parcelas, acumulación de residuos y alguna situación de insalubridad". Es decir, "420 nuevos expedientes abiertos, 423 resoluciones efectivas y 174.000 euros en sanciones".