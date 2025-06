El PP critica la "nefasta gestión" de las fiestas en Vigo

El portavoz del Grupo Popular del Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, ha criticado la "nefasta gestión" de las fiestas en la ciudad de Vigo, y ha reivindicado que la ley de espectáculos de Galicia, que data de 2017, "se aplica con total normalidad en 312 de los 313 ayuntamientos gallegos".

Así lo ha señalado en rueda de prensa este viernes, subrayando que es "sorprendente" que la normativa "solo cause problemas" en Vigo, lo que acredita, a su juicio, "que no es un problema de la normativa, sino de gestión eficiente del Ayuntamiento".

Todo ello, tal como ha dicho ante Europa Press, tras conocerse la suspensión de las fiestas del barrio de Coia y del "peligro" que corren las de Bouzas, por la "parálisis" en la tramitación de las solicitudes que lleva a cabo el gobierno local.

"Como no podía ser de otra forma, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, pretende escudarse en la existencia de una ley gallega que este Parlamento no ha tramitado y no tenemos conocimiento", ha apuntado, recordando que algunas de estas instalaciones formaron parte de la Navidad de Vigo.

Por todo ello, Pazos ha pedido al gobierno local de Vigo que vele más por prestar apoyo a las fiestas populares "en lugar de imaginar unos culpables de su nefasta gestión".