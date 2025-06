"Lobos de mar, montañas de valor", la nueva frase para la valla de Pereira en Vigo

La empresa Pereira Produtos del Mar ha presentado este martes la nueva frase que ilustrará su emblemática valla en la Avenida de Beiramar, en Vigo: "Lobos de mar, montañas de valor". El autor de la cita es el escritor y músico vigués Pedro Feijoo, quien con esta expresión rinde homenaje al "coraje, la dureza y la dignidad" de quienes viven y trabajan en el mar.

Durante el acto de presentación, celebrado a bordo del Argos Pereira, Feijoo destacó su vínculo personal con el mundo marinero: "Siempre ha habido en mi familia una relación muy estrecha con el mar y la pesca, por lo que no puedo sentir otra cosa que respeto y admiración por un trabajo tan duro como fascinante”.

También subrayó el orgullo que le produce participar en esta iniciativa cultural. “Es un honor formar parte de este proyecto, en el que me precedió mi gran amigo Domingo Villar. Como autor, como gallego y como hombre de mar, no podría sentirme más orgulloso", dijo.

Por su parte, Ruy Andrade, director de comunicación del Grupo Pereira, afirmó que, "un año más, Pereira apuesta por la cultura gallega como forma de proyectar nuestros valores: arraigo, identidad y respeto por el mar. Es un privilegio contar con una figura tan relevante y tan vinculada a la ciudad como Pedro Feijoo".

Esta iniciativa cultural se desarrolla desde 2012 y cada año renueva su mensaje con la participación de autores gallegos.