El Concello de Vigo constata el mal estado del colegio Celso Emilio: "Vamos a intervenir de urgencia"

Alivio para los alumnos, padres, madres y profesores del colegio Celso Emilio Ferreiro. El Concello de Vigo ha confirmado este jueves que actuará de "forma inmediata y por sistema de urgencia" en el centro.

Los padres y madres del colegio situado en el barrio de Coia llevan meses denunciando el desprendimiento de cascotes desde la cubierta y otros daños estructurales. Tras una lucha entre Xunta y Concello por ver quién se hacía cargo de la reparación, ha sido la corporación olívica la que ha dado un paso adelante.

Ya la semana pasada el Concello anunció que garantizaría la seguridad del centro educativo, pero este jueves y tras un análisis previo, ha constatado que "está en muy mal estado", en palabras del alcalde Abel Caballero.

De esta forma, como ha avanzado el regidor socialista, el Concello intervendrá "de forma inmediata y por sistema de urgencia" en la reparación para "evitar cualquier accidente".

"Responsabilidad de la Xunta"

"Volvemos a decir: una gravísima dejación de responsabilidades de la Xunta de Galicia en un colegio", ha recordado Caballero en un audio enviado a los medios de comunicación.

Asimismo, ha recordado que actuarán también en el colegio Chans-Bembrive, donde contratarán una empresa para que "vaya allí de forma rápida a analizar cuál es la situación y proceder a su reparación".

"¿Cómo no vamos a estar diciendo a la Xunta que creen que Vigo no es Galicia si en colegios donde hay niños no reparan y los ponen en riesgo?", ha concluido el alcalde.