El alcalde de Vigo pide la dimisión del conselleiro de deportes, Diego Calvo

Continúa la polémica por la no selección de Vigo y, concretamente, de Balaídos, como sede del Mundial de Fútbol. Tras exigir Abel Caballero un posicionamiento de Rueda en la defensa de la ciudad olívica como sede y la máxima transparencia en este proceso, el regidor olívica recibió este martes una misiva que no hizo si no agravar las tensiones entre ambas administraciones.

RCCELTA Vigo se queda definitivamente fuera del Mundial 2030

Tal y como precisó el alcalde vigués, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, habría fundamentado la citada exclusión "nas posibles carencias que poidese ter a proposta olívica xunto coa ausencia de influencia do Goberno Local", algo que en palabras de Calvo, no habría permitido a Vigo "pasar o corte".

Caballero calificó esta parte de la misiva como "intolerable" e "inadmisible". Aseguró que Calvo está diciendo "que a Vigo no se le adjudica la sede del mundial por ausencia de influencias. Está diciendo que las sedes se adjudicaron por las influencias que los gobiernos de las ciudades pudieran tener", continuó.

El alcalde de Vigo argumentó que la selección vino precedida "de una convocatoria pública con unas bases" y las candidaturas presentadas "tendrían que haber sido seleccionadas en base a los méritos y a su evaluación de acuerdo con los criterios de las bases" y no por influencias.

Por todo lo anterior, Caballero exigió "el cese inmediato de Calvo de su cargo en la vicepresidencia" por estas declaraciones. "Nosotros queremos transparencia y publicidad y nos contestan así. No puede haber un conselleiro que haga esas declaraciones. Está yendo en contra de Vigo. La influencia no es un criterio en una valoración".