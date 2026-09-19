El incendio forestal de A Lama (Pontevedra), estabilizado tras calcinar 20 hectáreas

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal en A Lama, parroquia de Escuadra, está estabilizado desde las 13:26 horas de este sábado. El fuego coincide con una alerta amarilla por altas temperaturas decretada en el interior de la provincia de Pontevedra.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en un comunicado, el fuego se inició a las 4:19 horas de este sábado y según las estimaciones provisionales afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas. Para su extinción se han movilizado, por el momento, un técnico, siete agentes, 12 brigadas, nueve motobombas, dos palas, tres helicópteros y cinco aviones.

En este contexto, el alcalde de A Lama, David Carrera, quien se encontraba a primera hora en la zona afectada, ha explicado a Europa Press que se barajó decretar el nivel 2 por la proximidad del fuego a unas viviendas. Concretamente, el incendio se encontraba cerca de las parroquias de As Rozadas y Cabanelas, donde residen aproximadamente unas 25 o 30 personas.

Sin embargo, el mandatario local ha explicado que la evolución era "favorable" y que había "bastantes" medios tanto aéreos como terrestres trabajando en la extinción y el enfriamiento de los puntos calientes. "Las expectativas son buenas si no sigue tirando el viento", ha señalado.