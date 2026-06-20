Más vivienda protegida en Pontevedra: la Xunta construirá 48 nuevos pisos públicos en Valdecorvos

El consejo de administración de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) autorizó la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de construcción de 48 viviendas de promoción pública que se levantarán en la parcela P-17 de Valdecorvos, propiedad de la Xunta de Galicia.

La obra se adjudicará a la empresa Constructora San José por un importe de 9.011.777,24 euros. El proyecto fue redactado por Elizabeth Abalo Díaz y Gonzalo Juan Alonso Núñez. El contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra fue adjudicado por 210.750,54 euros.

Este proyecto prevé la construcción de un edificio de nueva planta destinado a 48 viviendas de promoción pública, con 56 plazas de garaje, 48 trasteros y cinco locales comerciales.

El edificio proyectado será un bloque lineal compuesto por planta baja, seis alturas y bajo cubierta, con dos núcleos de escaleras. En la planta baja se situarán los cinco locales comerciales y los portales de acceso.

En el sótano, que ocupará toda la parcela, se ubicarán el garaje y los cuartos de instalaciones. Los trasteros estarán situados bajo cubierta. En las plantas intermedias se distribuirán las 48 viviendas: seis de dos dormitorios, de las cuales dos serán adaptadas; 36 de tres dormitorios y seis de cuatro dormitorios.

En marcha 306 viviendas de promoción pública

En Pontevedra, la Xunta tiene actualmente en marcha, en distintas fases de desarrollo, un total de 306 viviendas de promoción pública (VPP). De ellas, 181 se construirán en suelo propio de la Xunta y 125 en parcelas cedidas por el Ayuntamiento.

En la ciudad, la Xunta también está desarrollando el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) en el ámbito de San Mauro para impulsar la construcción de 2.010 viviendas, de las que el 80 % serán protegidas. Esta actuación se enmarca en la Estrategia Gallega de Suelo Residencial, con la que se pretende construir 25.000 viviendas, 20.000 de ellas protegidas.

La Xunta mantiene además el compromiso de duplicar el parque de vivienda pública durante el periodo 2024-2028 para alcanzar las 8.000 viviendas de promoción pública, así como la previsión recogida en el Pacto de Vivienda de Galicia 2026-2030 de llegar a las 10.000 viviendas públicas en el año 2030.