El rector de la UVigo apunta que los últimos presuntos casos de acoso llegaron en "mal momento político"

El rector en funciones de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, ha apuntado este martes que los recientes casos de supuesto acoso sexual denunciados en la institución "llegaron en mal momento político".

Así lo ha trasladado en la reunión del Consello de Goberno de este martes, en la que ha insistido, en cualquier caso, en que la posición del equipo de gobierno se mantiene: "actuar impecablemente cuando haya alguna denuncia y poner en los dos lados de la balanza el respeto absoluto por la presunción de inocencia de las personas denunciadas y, al mismo tiempo, el respecto, cariño y acompañamiento a las víctimas".

Manuel Reigosa ha apuntado, con todo, que tiene la "sensación" de que los últimos casos denunciados "llegaron en mal momento político". "Pero creo que se van a resolver con absoluta normalidad, aprovechando los canales que tenemos, que llevan mucho tiempo funcionando", ha añadido.

El rector también ha recordado la existencia de otras denuncias, alguna que "acabó con la salida de alguna persona de la institución" o con alguna jubilación anticipada, mientras que otros casos "quedaron en nada, porque las denuncias no tenían fundamento".

En ese sentido, ha pedido prudencia porque "puede dañarse a personas que no tienen ninguna culpa y hay que ser muy cariñoso con las que denuncian, porque si es una denuncia real, atenta contra la dignidad personal". "Y como institución, creo que siempre lo hicimos bien", ha abundado.

Finalmente, Reigosa ha agradecido el trabajo de las personas que integran la Comisión de Acoso Sexual y de la actual y la anterior directora de la Unidad de Igualdad.

Profesores para Medicina

Por otra parte, entre otras cuestiones, el Consello de Goberno aprobó la salida a concurso de tres plazas de docentes asociados de Ciencias de la Salud para la titulación de Medicina. Las tres plazas, que serán financiadas por la Consellería de Facenda, incluyen las áreas de Medicina Familiar, Cirugía Cardíaca y Maxilofacial y Medicina (incluye Medicina Intensiva, Alergología, Reumatología, Geriatría, Rehabilitación, Nefrología, Neurofisiología, Anatomía Patológica y Medicina Preventiva).

Precisamente, con respecto a la descentralización de la docencia del Grado de Medicina, el rector en funciones ha señalado que "va todo muy bien, pero deben mantenerse las espadas en alto", y ha recordado que, en caso de incumplimiento del acuerdo, la UVigo puede activar la cláusula de salida y pedir titulación propia.

Asimismo, se ha dado luz verde al concierto firmado entre el Sergas y las universidades gallegas, y al reglamento de funcionamiento de las unidades docentes del Grado de Medicina.