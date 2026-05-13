Desarticulado un punto de venta de droga en Pontevedra

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas relacionado con la venta al menudeo de cocaína en la ciudad.

La investigación se inició tras las quejas vecinales por la constante presencia de personas ajenas al barrio, muchas de ellas supuestamente consumidoras de sustancias estupefacientes, lo que estaba generando una creciente sensación de inseguridad en la zona.

A raíz de estas informaciones, agentes de la Comisaría de Pontevedra pusieron en marcha varios dispositivos de vigilancia que permitieron confirmar un continuo trasiego de drogodependientes en el entorno. Durante el operativo, los policías realizaron varias intervenciones de droga a compradores que acudían al lugar para adquirir dosis, lo que permitió vincular al investigado con la actividad delictiva.

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención del sospechoso. En el momento del arresto portaba 25 papelinas de cocaína, con un peso total de seis gramos; dos gramos de heroína en forma de roca; una servilleta con otra roca de cocaína de cinco gramos; 200 euros en efectivo; dos teléfonos móviles y una navaja de siete centímetros de hoja.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a dependencias policiales y, una vez concluidas las diligencias, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Pontevedra.