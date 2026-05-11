Estudiantes de la UVigo de Bellas Artes convocan un paro para denunciar presuntos casos de acoso sexual

El alumnado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, en Pontevedra, ha convocado un paro académico y un calendario de movilizaciones para denunciar presuntos casos de acoso sexual en el ámbito académico. Exigen "tolerancia cero" y cambios en los protocolos de actuación.

El colectivo ha convocado una sentada este jueves 14 de mayo, a las 15:15 horas, en la entrada del centro en la rúa Maestranza, así como un paro académico oficial para el 28 de mayo, con el que reclaman la interrupción de la actividad docente como forma de visibilizar su denuncia.

Como informa Europa Press, las organizadoras aseguran que estas iniciativas surgen ante la necesidad de responder a situaciones que, según afirman, se producen en las aulas y ante las que consideran que no pueden "permanecer calladas".

En un comunicado difundido por este colectivo, insisten en que el objetivo es abrir un proceso de revisión de los protocolos de actuación de la Universidade de Vigo y garantizar la protección de las posibles víctimas.

Una de las principales reivindicaciones se centra en el funcionamiento de los protocolos de confidencialidad. Critican que "la confidencialidad es un arma de doble filo", señalan que "las agresiones no son aisladas" y recalcan que "las voces de las víctimas tienen que ser escuchadas", subrayando la necesidad de mayor transparencia y eficacia en la respuesta institucional.

Continuidad de los docentes señalados

El movimiento estudiantil también pone el foco en la continuidad de docentes señalados por este tipo de conductas en el ejercicio de sus funciones. A su juicio, la posición jerárquica del profesorado puede agravar el impacto de los presuntos abusos.

"Quien haya cometido una agresión no está en posición para poder ser docente, es una situación de poder que afecta desde el expediente académico de las víctimas hasta a la salud mental", recoge el manifiesto, en el que consideran "inaceptable" que puedan conservar "tutorías a puerta cerrada".

Más allá de la protesta, el colectivo plantea la creación de una red de apoyointerna que permita "escuchar, proteger y luchar" en defensa de aquellas estudiantes que no puedan hacerlo por sí mismas. Según explican, se trata de una iniciativa en construcción que busca promover cambios estructurales en el ámbito universitario y reforzar la respuesta ante posibles casos de abuso.

De cara al paro del 28 de mayo, las impulsoras han iniciado además una recogida de firmas con el objetivo de reforzar la convocatoria y sumar apoyos dentro de la comunidad académica.