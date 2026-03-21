Susto en el Teatro de Pontevedra: se desploma el falso techo y deja cuatro heridos

Cuatro personas resultaron heridas este viernes por la tarde tras caer el falso techo del Teatro Principal de Pontevedra al inicio del Concierto de Primavera del Campus de Pontevedra.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular el que alertó del suceso alrededor de las 20:45 horas, en el arranque de la actuación, que tuvo que ser suspendida.

Tal y como recoge Europa Press, alrededor de dos metros del falso techo del teatro se desprendieron, cayendo sobre el público que se encontraba presenciando el espectáculo.

Como consecuencia, se vieron afectadas cuatro personas, aparentemente con lesiones de tipo leve, la mayoría de hombro o espalda, aunque una de ellas tenía una herida sangrante en la cabeza. Por precaución, fueron trasladadas todas al hospital, y se procedió a evacuar el teatro.

En el operativo intervinieron, además de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos de la Policía Nacional y Local, así como la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.