La Xunta inicia en Pontevedra la primera obra de la Vipugal: 56 viviendas públicas en Valdecorvos

La Xunta ha iniciado este martes la primera obra de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal), que tiene como objetivo promocionar y gestionar el alquiler y compra de vivienda social. Se trata de las 56 viviendas de promoción pública que el gobierno gallego construirá en Valdecorvos, en la ciudad de Pontevedra.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha presenciado este martes el pistoletazo de salida de estas obras, que suponen un "nuevo hito en el compromiso del gobierno gallego de incrementar el parque residencial público de la ciudad".

La inversión en Valdecorvos se sitúa en los 9,8 millones de euros. Se trata, además, de la segunda actuación autonómica en materia de vivienda en la zona, donde a lo largo de este año se prevé la entrega de 74 viviendas públicas y, en total, se prevé la construcción de 236 inmuebles.

En relación con la actuación iniciada este martes, Allegue ha detallado que estará integrada por tres bloques de cinco alturas, con un diseño moderno y sostenible con el que se están diseñando las promociones públicas impulsadas por la Xunta.

También contará con exteriores entre los bloques con espacios y zonas verdes para el uso de vecinos y vecinas, con accesos peatonales hasta los portales. Según ha detallado la conselleria, "una obra bajo el sello de Galicia Calidade".

63 nuevas viviendas en la Avenida de Uruguay

Por otro lado, la conselleira Allegue ha anunciado la construcción de 63 nuevas viviendas en la avenida de Uruguay de Pontevedra. En concreto, la actuación se ubicará en el parque de maquinaria de la Axencia Galega de Infraestruturas, cuya titularidad comparte la Xunta (75%) con el Ministerio de Transportes (25%).

En este sentido, Allegue ha indicado que el gobierno gallego espera que el Estado no ponga impedimentos en la segregación de las parcelas, ya que se trata "de una oportunidad para alcanzar más suelo para habilitar más vivienda pública".

La conselleira ha recordado que estas instalaciones eran originalmente de titularidad estatal hasta que se transfirieron las competencias en infraestructuras a la comunidad autonómica en 1982. Allí, actualmente se encuentran parte de los vehículos y maquinaria de la AXI, pero ha asegurado que la Xunta puede trasladarlos.

Además, ha precisado que se realizó el levantamiento topográfico y que el espacio se segregaría en tres parcelas: una para la Xunta, otra del Estado y la que se cedería al Concello de Pontevedra. Allegue ha asegurado que ya se ha enviado este informe topográfico a Transportes.