El PP de Pontevedra urge a Lores la creación de una casa de acogida para mujeres

El Partido Popular de Pontevedra ha instado al Grupo de Gobierno dirigido por Miguel Anxo Fernández Lores a dar cumplimiento a la medida adoptada en sesión plenaria para la creación de una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

La moción, a la que se dio luz verde en 2023, contó con el apoyo de los tres grupos políticos, sin embargo, no se ha convertido, por el momento, en una realidad. "Desde el Partido Popular reivindicamos que se trata de una infraestructura prioritaria para dar cobijo a las mujeres que se ven obligadas a salir de sus casas para huir del maltrato", manifestó Silvia Junco, edil del PP en Pontevedra. "Es una auténtica vergüenza que, tras más de dos años de su aprobación, el Concello de Pontevedra siga igual de paralizado que al principio, demostrando una falta de compromiso e interés total en la lucha contra la violencia de género", anotó.

Según los "populares", en el último pleno, la concejala del PP preguntó a la edil de Igualdad, Anabel Gulías, por el proyecto de la casa de acogida y la nacionalista le respondió que le informaría en la siguiente comisión. "Ya han pasado dos comisiones. ¿Y qué tenemos? La callada por respuesta. Es alucinante la inacción del BNG, a pesar de nuestras reiteradas peticiones, para crear un servicio tan necesario en Pontevedra", censuró Junco.

Galicia cuenta en la actualidad con siete recursos de acogimiento – casas de acogida, viviendas tuteladas y un centro de emergencia – situados en A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Ferrol, Burela y Chantada, en los que se ofrecen 84 plazas. Solo el 13% de las plazas gallegas están en la provincia de Pontevedra y ninguna de ellas en la ciudad del Lérez, han informado desde la formación azul.