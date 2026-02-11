El influencer gallego Hugo Pérez pide ayuda para limpiar Area de Bon, en Bueu (Pontevedra)

"Nasas ilegales, garrafas e, incluso, pájaros muertos", es lo que el influencer gallego Hugo Pérez Cabaleiro se ha encontrado estos días en la playa Area de Bon, en Bueu. Una dramática e insostenible situación que le ha llevado a pedir ayuda a su comunidad de Intagram, conformada por más de 700.000 seguidores, para tratar de revertir la situación.

El exconcursante de realities como Gran Hermano o La Isla de Las Tentaciones ha asegurado que, en un periodo de tres horas, recogió junto a sus amigos unos seis contenedores de basura, sin embargo, esto no ha sido suficiente para dejar la playa limpia de basura.

"En mi vida vi una playa tan sucia. El mar todo lo devuelve, y estoy seguro de que no se merece esto", ha escrito al tiempo que ha informado al Concello de esta situación.

Debido a que quedan "muchos plásticos de pequeño tamaño", Cabaleiro ha instado a sus seguidores a hacer una quedada y, de ser posible, a que acudan a aportar su granito de arena.