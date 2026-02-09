La parroquia pontevedresa de Lérez estrena nueva iluminación exterior tras una inversión de 1,4 millones

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lore, en la visita a la parroquia de Lérez tras las obras de renovación de la iluminación Deputación de Pontevedra

La parroquia de Lérez, en Pontevedra, ha estrenado este lunes nueva iluminación exterior. El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de la capital, Miguel Anxo Fernández Lores, han visitado este martes el lugar para comprobar el resultado de las obras de renovación.

Según informa Europa Press, la actuación, financiada al 100% por la administración provincial con un presupuesto de 1,4 millones de euros, ha permitido la sustitución de más de 1.400 luminarias y cerca de 30 cuadros de mando. De esta forma, se mejora la eficiencia energética, el ahorro eléctrico y la visibilidad, especialmente en épocas de lluvias intensas.

Durante su intervención, Luis López ha destacado el valor del acuerdo institucional en un contexto político complejo. "En estos tiempos de polarización y crispación, estamos demostrando que es posible llegar a acuerdos entre administraciones de colores diferentes cuando el objetivo es mejorar (...) la calidad de vida del vecindario", ha señalado.

El presidente provincial ha recordado que esta intervención forma parte de los 2,5 millones de euros que la Diputación destina cada año al Concello de Pontevedra y ha anunciado que la renovación de la iluminación continuará en la zona norte de la ciudad, en barrios como A Parda y Valdecorvos, con un nuevo convenio para 2025 dotado con 2,3 millones de euros.

"Esta colaboración con el Concello de Pontevedra es una constante y va a seguir siendo así, porque siempre encontramos la mano tendida para primar el interés del vecindario", ha subrayado López, quien ha reiterado el compromiso de la Diputación no solo con la capital, sino con los 60 ayuntamientos de la provincia.

Apuesta por la sostenibilidad

Por su parte, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores ha enmarcado esta obra en la apuesta decidida del gobierno local por una iluminación más sostenible. "Es un empeño cambiar toda la iluminación por ahorro energético, por cuidado del medio ambiente y por un menor consumo de electricidad", ha afirmado.

Según ha explicado se está "prácticamente finalizando en el rural y quedará pendiente, en el futuro, actualizar también el casco histórico", así como algunos lugares de las parroquias de Salcedo y Tomeza.

Fernández Lores ha incidido en los beneficios económicos y ambientales de la renovación. "En los presupuestos de este año ya hay una diferencia de consumo de 1,5 millones de euros respecto al año anterior. Eso significa emplear mejor el dinero público y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera", ha afirmado.

El alcalde ha coincidido con el presidente de la Diputación en la importancia de la lealtad institucional y ha defendido la necesidad de seguir cerrando acuerdos entre administraciones, aunque ha reclamado mayores inversiones para la ciudad. "Seguiremos luchando por más, pero siempre desde la colaboración", ha proclamado.