Calendario laboral de Ponte Caldelas 2026: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la selección de festividades locales para cada concello. En este artículo te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Ponte Caldelas durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Ponte Caldelas 2026

En 2026 el Ayuntamiento de Ponte Caldelas celebra los mismos festivos locales que el año anterior, estos son, Lunes de Pascua y Fiestas de los Dolores.

Lunes de Pascua : 6 de abril, lunes

: 6 de abril, lunes Fiesta de los Dolores: 2 de septiembre, miércoles

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Ponte Caldelas en 2026

Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María son un sábado, estos son los posibles puentes de Ponte Caldelas en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del Día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de San José : el 19 de marzo cae en jueves

Puente de Semana Santa y Lunes de Pascua : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el lunes 6

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el lunes 6 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de la fiesta de los Dolores : el 2 de septiembre es miércoles

: el 2 de septiembre es miércoles Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes

