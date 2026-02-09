Calendario laboral de Poio 2026: días festivos y puentes
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha hecho público la selección de festividades locales para cada concello. Si estás pensando en hacer un mini viaje este 2026, aprovecha los 14 días festivos que incluye el calendario laboral de Poio (Pontevedra).
En este artículo de Treintayseis te contamos los festivos que rigen en este municipio de la provincia de Pontevedra durante todo el año 2026, así como posibles puentes.
Festivos locales de Poio 2026
En 2026 el Ayuntamiento de Poio ha hecho un pequeño cambio en sus festivos locales al ser San Juan una festividad autonómica. Este año el concello celebrará el Día de la Galicia Mártir y el día de la Merced.
- Día de la Galicia Mártir: 17 de agosto, lunes
- Día de la Merced: 24 de septiembre, jueves
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en Poio en 2026
Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María son un sábado, estos son los posibles puentes de Poio en 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del Día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae en jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente del Día de la Galicia Mártir: el 17 de agosto es lunes
- Posible puente del Día de la Merced: el 24 de septiembre es lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes
Otros festivos de la comarca de Pontevedra
- A Lama: 27 de junio, San Xaquín y Santa Ana; 5 de agosto, festa das Ermidas
- Barro: 12 de junio, San Antonio; 29 de septiembre, San Miguel
- Campo Lameiro: 12 de junio, San Antonio; 29 de septiembre, San Miguel
- Cerdedo-Cotobade: 27 de julio, festividad del Ecce-Homo; 24 de agosto, San Roque
- Ponte Caldelas: 6 de abril, Lunes de Pascua; 2 de septiembre, miércoles de la festa das Dores
- Pontevedra: 18 de febrero, Miércoles de Ceniza; 11 de julio, San Bieito
- Vilaboa: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño