Calendario laboral de Poio 2026: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha hecho público la selección de festividades locales para cada concello. Si estás pensando en hacer un mini viaje este 2026, aprovecha los 14 días festivos que incluye el calendario laboral de Poio (Pontevedra).

En este artículo de Treintayseis te contamos los festivos que rigen en este municipio de la provincia de Pontevedra durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Poio 2026

En 2026 el Ayuntamiento de Poio ha hecho un pequeño cambio en sus festivos locales al ser San Juan una festividad autonómica. Este año el concello celebrará el Día de la Galicia Mártir y el día de la Merced.

Día de la Galicia Mártir : 17 de agosto, lunes

: 17 de agosto, lunes Día de la Merced: 24 de septiembre, jueves

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Poio en 2026

Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María son un sábado, estos son los posibles puentes de Poio en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del Día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de San José : el 19 de marzo cae en jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Puente del Día de la Galicia Mártir : el 17 de agosto es lunes

: el 17 de agosto es lunes Posible puente del Día de la Merced : el 24 de septiembre es lunes

: el 24 de septiembre es lunes Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes

