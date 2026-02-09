Calendario laboral de A Lama 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de A Lama (Pontevedra) en el año 2026
En Treintayseis te presentamos el calendario laboral del ayuntamiento de A Lama, en la provincia de Pontevedra, para el año 2026. Como todos los años, el municipio contará con dos festivos locales, tres autonómicos y nueve de carácter nacional. El Diario Oficial de Galicia (DOG) los ha hecho públicos.
Los vecinos de A Lama podrán disfrutar de 14 días festivos para organizar unas mini vacaciones, además de los fines de semana. Así es como queda el calendario laboral completo de esta localidad.
Festivos locales de A Lama 2026
El Ayuntamiento de A Lama suele optar por festivos similares todos los años. De esta forma, A Lama celebrará como festividades locales San Joaquín y Santa Ana, y la fiesta de As Ermidas.
- San Joaquín y Santa Ana: 27 de julio, lunes
- Fiesta de As Ermidas: 5 de agosto, miércoles
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en A Lama en 2026
Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de A Lama en 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente de San Joaquín y Santa Ana: el 27 de julio es lunes
- Posible puente de la fiesta de As Ermidas: el 5 de agosto es miércoles
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
