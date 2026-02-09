Calendario laboral de A Lama 2026: días festivos y puentes

En Treintayseis te presentamos el calendario laboral del ayuntamiento de A Lama, en la provincia de Pontevedra, para el año 2026. Como todos los años, el municipio contará con dos festivos locales, tres autonómicos y nueve de carácter nacional. El Diario Oficial de Galicia (DOG) los ha hecho públicos.

Los vecinos de A Lama podrán disfrutar de 14 días festivos para organizar unas mini vacaciones, además de los fines de semana. Así es como queda el calendario laboral completo de esta localidad.

Festivos locales de A Lama 2026

El Ayuntamiento de A Lama suele optar por festivos similares todos los años. De esta forma, A Lama celebrará como festividades locales San Joaquín y Santa Ana, y la fiesta de As Ermidas.

San Joaquín y Santa Ana: 27 de julio, lunes

27 de julio, lunes Fiesta de As Ermidas: 5 de agosto, miércoles

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en A Lama en 2026

Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de A Lama en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Puente de San Joaquín y Santa Ana : el 27 de julio es lunes

: el 27 de julio es lunes Posible puente de la fiesta de As Ermidas : el 5 de agosto es miércoles

: el 5 de agosto es miércoles Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Pontevedra