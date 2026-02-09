Calendario laboral de Cerdedo-Cotobade 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) en el año 2026
Más información: Ahora ya es oficial: este es el calendario laboral de Galicia 2026 con todos los festivos y puentes
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha hecho público la selección de festividades locales para cada concello. En Treintayseis te presentamos la lista de festivos, así como los posibles puentes de Cerdedo-Cotobade para que puedas planificar tus vacaciones.
Los vecinos de Cerdedo-Cotobade podrán disfrutar de 14 días festivos a lo largo de 2026, siendo 2 los locales, 3 los autonómicos y 9 los nacionales. Así es como queda el calendario laboral completo de esta localidad.
Festivos locales de Cerdedo-Cotobade 2026
Este 2026 el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade optará por los mismos festivos que el año anterior. De esta forma, celebrará la festividad del Ecce-Homo y San Roque.
- Festividad del Ecce-Homo: 27 de julio, lunes
- San Roque: 24 de agosto, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en Cerdedo-Cotobade en 2026
Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María son un sábado, estos son los posibles puentes de Cerdedo-Cotobade en 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente por la festividad del Ecce-Homo: el 27 de julio es lunes
- Puente de San Roque: el 24 de agosto es lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Pontevedra
- A Lama: 27 de junio, San Xaquín y Santa Ana; 5 de agosto, festa das Ermidas
- Barro: 12 de junio, San Antonio; 29 de septiembre, San Miguel
- Campo Lameiro: 12 de junio, San Antonio; 29 de septiembre, San Miguel
- Poio: 17 de agosto; 24 de septiembre, día de la Virxe da Mercé
- Ponte Caldelas: 6 de abril, Lunes de Pascua; 2 de septiembre, miércoles de la festa das Dores
- Pontevedra: 18 de febrero, Miércores de Ceniza; 11 de julio, San Bieito
- Vilaboa: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño