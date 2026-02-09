Calendario laboral de Campo Lameiro 2026: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado los festivos locales de todos los municipios gallegos, por lo que los vecinos de Campo Lameiro ya conocen cómo es su calendario laboral de 2026. En Treintayseis te presentamos la lista de festivos, así como los posibles puentes para que puedas organizar tus posibles vacaciones.

Los vecinos de Campo Lameiro podrán disfrutar de 14 días festivos a lo largo de 2026. Así es como queda el calendario laboral completo de esta localidad.

Festivos locales de Campo Lameiro 2026

Este 2026 el Ayuntamiento de Campo Lameiro optará por los mismos festivos que el año anterior. De esta forma, celebrará San Antonio y San Miguel.

Santo Antonio : 12 de junio, viernes

: 12 de junio, viernes San Miguel: 29 de septiembre, martes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Campo Lameiro en 2026

Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María son un sábado, estos son los posibles puentes de Campo Lameiro en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Puente de San Antonio : el 12 de junio es viernes

: el 12 de junio es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de San Miguel : el 29 de septiembre es martes

: el 29 de septiembre es martes Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

