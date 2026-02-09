Calendario laboral de Barro 2026: días festivos y puentes

En Treintayseis te presentamos el calendario laboral del ayuntamiento de Barro, en la provincia de Pontevedra, para el año 2026 según se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Si estás pensando en hacer un mini viaje, esto te interesa, así que presta mucha atención.

Los vecinos de Barro podrán disfrutar de 14 días festivos, siendo dos los locales, 3 los autonómicos y nueve los nacionales. Así es como queda el calendario laboral completo de esta localidad.

Festivos locales de Barro 2026

Este 2026 el Ayuntamiento de Barro optará por los mismos festivos que el año anterior. De esta forma, celebrará la fiesta del Vino y la romería de San Breixo.

Fiesta del vino : 19 de junio, viernes

: 19 de junio, viernes Romería de San Breixo: 2 de octubre, viernes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Barro en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María son un sábado, estos son los posibles puentes de Barro en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Puente de la fiesta del vino : el 19 de junio es viernes

: el 19 de junio es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Puente de la Romería de San Breixo : el 2 de octubre es viernes

: el 2 de octubre es viernes Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Pontevedra