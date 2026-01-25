La Diputación de Pontevedra presenta este miércoles en el Museo un cómic de Castelao

La Diputación de Pontevedra presentará el próximo miércoles 28 de enero, a las 19:00 horas, en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra, la banda diseñada "Castelao en Pontevedra (1916-1936)", editada por Almacén de Fábulas para la institución provincial y dedicada a los veinte años en los que el intelectual y artista residió en la ciudad.

El acto contará con la participación de su autor, Miguel Pérez Ramudo, que explicará el proceso creativo de este cómic de 64 páginas en tapa dura, acompañado por la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, y la responsable de Publicaciones de la Diputación, Ángela Comesaña.

La obra propone un recorrido biográfico y artístico por una de las etapas más intensas de la vida de Castelao.

El cómic se estructura como un diario en primera persona, en el que Castelao guía al lector a través de su voz interior por los momentos clave de su trayectoria, con la presencia de figuras fundamentales del panorama cultural gallego como Cabanillas, Risco, Losada Diéguez o Alexandre Bóveda, que ayudan a contextualizar el ambiente intelectual de la época y el compromiso de toda una generación con la identidad y el patrimonio de Galicia.

Entre los hitos recogidos entre 1916 y 1936 figuran la Asemblea Nacionalista de Lugo de 1918, su viaje por Francia, Bélgica y Alemania en 1921, la muerte de su hijo en 1928, la publicación del álbum Nós en 1931, el destierro en Badajoz en 1934 y los acontecimientos de 1936, con su elección como diputado del Frente Popular, la aprobación del Estatuto de Galicia y el inicio de la Guerra Civil que marcaría su exilio.

La publicación destaca también por un cuidado y amplio registro visual, con viñetas que recrean minuciosamente obras del propio Castelao y se apoyan en fotografías personales y abundante material de archivo, como paisajes rurales, calles y plazas, carteles y escenas de la vida cotidiana de la época.

El cómic puede adquirirse tanto en librerías como en el propio Edificio Castelao del Museo de Pontevedra.