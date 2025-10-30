Arrojan piedras en la AP-9 y provocan un accidente múltiple que se salda con un herido en Pontevedra

Un herido leve en un accidente múltiple en la AP-9, en Vilaboa, después de que arrojasen piedras a la calzada Guardia Civil

Una persona ha resultado herida en un accidente múltiple con cuatro vehículos implicados en la AP-9, a su paso por Vilaboa (Pontevedra). El origen del suceso: se arrojaron piedras a la calzada, que impactaron contra uno de los coches.

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a las 8:30 horas en el kilómetro 138, sentido Vigo. Además, como recoge Europa Press, también han detallado que hay un total de cuatro vehículos que se vieron implicados.

En este punto de la autopista gallega, uno de los vehículos fue impactado en el parabrisas por el lanzamiento de una piedra desde un paso elevado. El conductor perdió el control y acabó provocando el mencionado accidente múltiple con los automóviles que lo seguían.

En consecuencia, la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.