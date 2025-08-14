Pontevedra pide a la Xunta que ordene a Ence dejar de captar agua del Lérez por su caudal bajo

Ante la situación de abastecimiento de agua de Pontevedra y el bajo caudal del Lérez, el Concello de Pontevedra ha informado este jueves que enviará una comunicación a la Xunta de Galicia para que ordene a Ence que deje de captar agua del río.

De esta forma, ha asegurado la teniente de alcalde, Eva Vilaverde, se garantizaría el abastecimiento a la población. Desde el Concello han señalado que se ha hecho este llamamiento teniendo en cuenta que no está previsto que llueva durante los próximos días.

Vilaverde ha detallado que el caudal del río ya ha quedado por debajo del caudal ecológico. "En el día de ayer, el caudal máximo de agua fue de 1,54 m3/s. y el mínimo bajó a 1,410 m3/s. La media quedó en 1,479 m3/s, que supone estar por debajo del caudal ecológico", ha explicado.

"Esto es especialmente grave si tenemos en cuenta la tendencia y la predicción meteorológica para los próximos días", ha apuntado la nacionalista, que ha argumentado que el objetivo de esta petición es garantizar el abastecimiento de los ciudadanos.

Vilaverde ha explicado que el Concello mandará una comunicación a la Xunta este jueves para instar a que adopte medidas. En concreto, demandan la paralización del abastecimiento de Ence de las aguas del río Lérez para su fábrica de Lourizán.