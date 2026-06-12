Las Islas Cíes registran el primer lleno de la temporada: "Confirma las buenas previsiones"

Las Islas Cíes registran el primer lleno de la temporada este sábado, 13 de junio, consolidándose como uno de los destinos gallegos más demandados durante los meses de verano.

Prueba de ello es que más de 29.000 personas han tramitado su autorización para visitar las Islas Cíes durante el mes de junio.

Ante esta elevada demanda, Mar de Ons reforzará desde este fin de semana sus conexiones marítimas con nuevos puertos de salida hacia las Islas, ampliando los puertos habituales de Vigo y Cangas. Así, Baiona, Sanxenxo y Portonovo comenzarán a operar desde este sábado y todos los del mes ampliando servicio a diario a partir del 27 de junio.

Las buenas previsiones de afluencia también se reflejan en la Isla de Ons, la segunda isla más visitada del Parque Nacional. Más de 9.000 personas han tramitado ya su reserva para viajar a la isla durante este mes de junio, atraídas por su riqueza paisajística, gastronómica y cultural.

Para responder a la demanda, la naviera ampliará sus conexiones con la Isla de Ons durante la temporada estival. Las salidas desde Bueu, Sanxenxo y Portonovo se realizarán todos los fines de semana y pasarán a operar diariamente a partir de este sábado, incorporando también Vigo como punto de embarque.

"Este primer completo confirma las buenas previsiones con las que afrontamos el arranque de la temporada", destaca Silvia Torres, responsable comercial de Mar de Ons. "Desde la naviera mantenemos nuestra apuesta por facilitar el acceso a las islas desde distintos puertos de las Rías Baixas, adaptando la operativa a una demanda que se anticipa cada año entre residentes y visitantes a nuestra Comunidad interesados en disfrutar de la naturaleza, el paisaje, las excursiones guiadas que ofrecemos y la singularidad de las Islas Atlánticas", aseguró.