Aeropuerto de Peinador, en Vigo.

Aeropuerto de Peinador, en Vigo. iStock

Turismo

Caballero acusa a Xunta y Diputación de bloquear la conexión aérea Vigo-Londres

El alcalde aseguró que ambas administraciones han mostrado su negativa a participar en la financiación de la posible ruta

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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cargó este lunes contra la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra por rechazar, según aseguró, financiar una futura conexión aérea entre Vigo y Londres que estaría estudiando operar la compañía Wizz Air.

Interior del aeropuerto de Peinador, en Vigo.

Según explicó el regidor, la posibilidad de que la aerolínea establezca una ruta entre el aeropuerto de Peinador y la capital británica trascendió a través de informaciones publicadas en medios de comunicación. Al respecto, Caballero sostuvo que, para que este tipo de enlaces sean viables, las administraciones deben aportar financiación a las compañías aéreas. En este sentido, el alcalde aseguró que tanto la Xunta como la Diputación ya han mostrado su negativa a participar en la financiación de la posible ruta.

"Las compañías no vuelan a los aeropuertos si no se les paga", afirmó, al tiempo que calificó de "disparate absoluto" las campañas de promoción turística en destino si no existen conexiones aéreas que permitan a los viajeros desplazarse.

Caballero criticó además que el Gobierno gallego destine recursos para incentivar conexiones aéreas en otros aeropuertos de la comunidad y señaló que la Xunta dedica "13 millones de euros a potenciar vuelos en Galicia", aunque "a Vigo no llega ni un céntimo".

Ante esta situación, el regidor defendió un modelo de cofinanciación entre las tres administraciones. Asimismo, reprochó a la Diputación de Pontevedra la falta de apoyo económico a la ciudad.