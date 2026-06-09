Caballero acusa a Xunta y Diputación de bloquear la conexión aérea Vigo-Londres

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cargó este lunes contra la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra por rechazar, según aseguró, financiar una futura conexión aérea entre Vigo y Londres que estaría estudiando operar la compañía Wizz Air.

Según explicó el regidor, la posibilidad de que la aerolínea establezca una ruta entre el aeropuerto de Peinador y la capital británica trascendió a través de informaciones publicadas en medios de comunicación. Al respecto, Caballero sostuvo que, para que este tipo de enlaces sean viables, las administraciones deben aportar financiación a las compañías aéreas. En este sentido, el alcalde aseguró que tanto la Xunta como la Diputación ya han mostrado su negativa a participar en la financiación de la posible ruta.

"Las compañías no vuelan a los aeropuertos si no se les paga", afirmó, al tiempo que calificó de "disparate absoluto" las campañas de promoción turística en destino si no existen conexiones aéreas que permitan a los viajeros desplazarse.

Caballero criticó además que el Gobierno gallego destine recursos para incentivar conexiones aéreas en otros aeropuertos de la comunidad y señaló que la Xunta dedica "13 millones de euros a potenciar vuelos en Galicia", aunque "a Vigo no llega ni un céntimo".

Ante esta situación, el regidor defendió un modelo de cofinanciación entre las tres administraciones. Asimismo, reprochó a la Diputación de Pontevedra la falta de apoyo económico a la ciudad.