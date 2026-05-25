El turismo de verano en Vigo afronta varios retos y amenazas: tasa turística y precio del combustible

El 21 de junio, en poco menos de un mes, hará entrada oficial el verano; la primavera se quedará atrás y, con la nueva temporada estival, también llegarán las vacaciones y el turismo en "temporada alta".

Desde hace un tiempo, Abel Caballero insiste en que Vigo es la ciudad más turística de Galicia, en referencia a los datos con los que ha ido regando esta primera parte del año, en la que la ocupación hotelera ha rondado el 50%, con excepción de abril, que este año ha sido "el mejor de la historia" con un 68,6% de media y un 85% en Semana Santa. Unos datos que han estado por encima de los de los mismos meses de 2025, y en el caso de marzo, con un 54,2%, el mejor desde 2019.

De cara al verano, atendiendo a las cifras anunciadas por Caballero el año pasado, con porcentajes por encima de lo que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde mayo el crecimiento es progresivo, con especial aumento en julio y agosto y con septiembre en tercer lugar. Así, en mayo de 2025 se habló de una ocupación próxima al 70%; en junio, del 72,2%; en julio, "el mejor de la historia", 85,8%; un récord de 90% en agosto, con el puente al 98%; y un mes de septiembre que bordeó el 82%.

Dos preocupaciones del sector

El sector turístico se prepara para los próximos meses, pero lo hace con dos principales preocupaciones; la futura implantación de la tasa turística, prevista a partir de octubre, y el aumento de precio de la gasolina.

Así lo confirma César Ballesteros, presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hosteleria de Pontevedra (Feprotur), que con respecto a estos anteriores meses, asegura que han sido meses complicados, marcados por la lluvia y el mal tiempo, en los que los buenos datos se han registrado en fin de semana, viernes y sábado principalmente, mientras que durante el resto de la semana "el sector sufre".

Sobre los datos revelados por Caballero, incide en que "todos buscamos noticias positivas" en lo que a turismo se refiere, ya que permite amplificar la visibilidad de cara a los posibles visitantes, pero considera que calificar Vigo como una ciudad "muy turística" es un error.

"Fijarse en la ocupación y el considerarnos una ciudad muy turística responde, en mi opinión, a que se quiere implantar la tasa turística", explica Ballesteros, que añade que "desgraciadamente, eso no implica necesariamente más turismo". De hecho, aclara que hay "una parte del sector que no está de acuerdo" ya que "hay mucha gente que viene a trabajar a la ciudad, y eso no es turismo", por lo que calificar así a la ciudad olívica tiene "matices".

Para el presidente de la patronal turística y hostelera de la provincia, la próxima implantación de la tasa turística "genera incertidumbre" en lo relativo a los beneficios para los negocios. Vigo aprobó una tasa turística cuya entrada en vigor está prevista para octubre de 2026, con aplicación progresiva, y que los cruceristas no empezarán a pagar hasta julio de 2027.

Tasa turística

Tendrá un precio de entre 0,80 y 2 euros por noche, según el tipo de alojamiento: en hoteles de 5 estrellas y 4 superior será de 2 euros; en hoteles de 3 y 4 estrellas, 1,60 euros; en hoteles de menor categoría y pensiones, 1,20 euros; y en albergues, campings, apartamentos turísticos y turismo rural, 0,80 euros.

Por la fecha, no tendrá incidencia en verano, pero sí de cara a los últimos meses del año, incluida la Navidad, y el año que viene de lleno a todos los periodos vacacionales.

Una tasa sobre la que también se ha mostrado contrariada la Autoridad Portuaria, en pleno crecimiento en lo que a tráfico de cruceros se refiere, que han advertido de que en un gran crucero de 4.500 pasajeros, una tasa de 1,5 euros por persona elevaría el coste de escala de unos 18.000 a 25.000 euros, y han defendido que aquellos que no pernoctan no deberían pagar como aquellos que sí se alojan en la ciudad. Con la tarifa aprobada finalmente en Vigo, de 1,20 euros, el coste añadido sería menor, pero el debate seguirá de cara a 2027.

El combustible

César Ballesteros también incide en los precios del combustible. "Nos llega muchísima gente con vehículo propio", dice, con lo que el aumento del precio de la gasolina supone "un extracoste". "No estamos precisamente cerca, hay costes de peajes... Tenemos problemas de competitividad respecto a infraestructuras para llegar a nuestro territorio", razona, algo que puede afectar a que los potenciales clientes "elijan otros destinos" y que Vigo no tenga datos "tan buenos como otros años".

Si atendemos a los datos del mes de mayo con respecto a 2025, la gasolina ha subido alrededor de un 8,3% interanual y el diésel, cerca de un 24,8%.

En resumen, el sector turístico de Vigo se enfrenta, a medio plazo, a una reducción de márgenes de ganancia. "Se trabaja tanto o más que en otros años, pero la cuenta final de resultados queda mermada porque han subido los costes de materia prima, los impuestos y la tasa turística que está por llegar", enumera Ballesteros, que señala que "no puedes repercutir todo al cliente final" porque supondría "incrementar mucho más los precios".

"Si el cliente no lo aguanta, te quedas fuera del mercado: decide no venir o reducir su estancia. No es fácil ajustar todo esto", asegura. Con todo, "se ganará menos al final en las cuentas de resultados de las empresas".

Por el momento, el verano de Vigo volverá a contar con reclamos de demanda sostenida, como las islas Cíes y las playas, y picos turísticos, como O Marisquiño y el puente de agosto, que este año se extenderá hasta el lunes, día 17, festivo local, ya que el día de San Roque cae en domingo.